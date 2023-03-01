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Kastamonu'da balıkçıları korkutan anlar. Sahil güvenlik alarma geçti

Kastamonu açıklarında, sahilden 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından bir mayın bulundu. Alarma geçen sahil güvenlik ekipleri, mayını kontrollü şekilde imha etti.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 08:08
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Kastamonu'da balıkçıları korkutan anlar. Sahil güvenlik alarma geçti

Kastamonu'da balıkçıları korkutan anlar. Sahil güvenlik alarma geçti
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İHA'nın haberine göre, Cide-Doğanyurt arasında Karadeniz’de sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu. Mayını bulan balıkçılar, durumu ekiplere bildirdi. 

İhbar üzerine harekete geçen TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi. 

Bir süre incelemelerde bulunan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ardından bölgeye gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri, Karadeniz’de balıkçılar tarafından bulunan mayını kontrollü şekilde imha etti.

Cide’nin İlyasbey köyünde balıkçılık yapan Ferdi Yılmaz, balık tutmak için denize açıldıklarını belirterek, “Av peşindeyken deniz üzerinde siyah bir cisim gördük. Merak edip cisme doğru yanaştık. Cismin yanına gittiğimizde mayın olduğunu fark ettik. Hemen Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak durumu bildirdik. Ekipler de kısa sürede mayının olduğu yere gelerek güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra da mayın kontrollü bir şekilde imha edildi” dedi.

 

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