Kastamonu’da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Kastamonu’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bir günde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

KAYNAK: İHA
Kastamonu’da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Sağanak ve dolu etkili oldu

İHA'nın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ilde kuvvetli sağanak beklendiği için “sarı kod” uyarısı yapmıştı.

Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Taşköprü ilçesinde aniden bastıran sağanağa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Daday, Azdavay, Doğanyurt, Araç ilçesine bağlı bazı köylerde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışının etkili olduğu alanlardaki bazı tarım arazileri zarar gördü. Vatandaşlar, aniden bastıran doluyu cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

Dolunun boyutu şaşırttı

Dolu yağışının boyutunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar dolu tanelerini avuçlarına alarak fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar ise dolunun zarar verdiği ekinlerini inceledi.

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