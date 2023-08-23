Kastamonu’da çıkan yangında ev, samanlık ve römork yandı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde garajda çıkan yangında ev, odunluk, samanlık, ardiye, römork ve ahır yandı. Tamamı kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Kastamonu’da çıkan yangında ev, samanlık ve römork yandı

Olay, Karaçalar köyünde meydana geldi.

Köydeki bir garajdaki elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın, Satılmış Deveci ve Mehmet Deveci’ye ait eve sıçradı.

Yaz aylarında kullanılan ve şu anda boş olduğu öğrenilen evde çıkan yangın, odunluk, samanlık, ardiye ve ahıra ulaştı.

Yangını gören vatandaşlar, yangın söndürme tankıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında ev, samanlık, odunluk, ahır, ardiye ve römork yanarak kullanılamaz hale geldi.

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