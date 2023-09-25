Kastamonu’da çıkan yangında iki ev küle döndü

Kastamonu’da bilinmeyen sebeple çıkan yangında iki evin bulunduğu bina kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

KAYNAK: İHA
Kastamonu’da çıkan yangında iki ev küle döndü

Olay, Merkez ilçesi Keremli köyü Çiçekbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Tüfekci ve Hüseyin Tüfekci’ye ait iki evin bulunduğu binada bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

aw038471-02.jpg Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da desteği ile yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması ile kontrol altına alınan yangının diğer evlere sıçraması engelledi. aw038471-03.jpgYangın sırasında evin alt bölümünde bulunan piknik tüpleri de peş peşe bomba gibi patladı.

Yangında Adnan Tüfekci ile Hüseyin Tüfekci’ye ait iki katlı bitişik iki ev kullanılamaz hale geldi.

aw038471-05.jpg Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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