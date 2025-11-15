İhbarı değerlendiren yetkililer, şüphelileri kısa sürede gözaltına alarak tehlike arz eden silahları topladı.

Olay, kent merkezine bağlı bir köyde düzenlenen düğün sırasında yaşandı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hızla köye intikal etti.

Yapılan araştırmada, havaya ateş ettiği tespit edilen S.D. ve H.Y. isimli iki şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üstünde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve toplam 13 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerle ilgili adli işlem başlatıldı.