Kastamonu'da düşen yıldırım orman yangınlarına sebep oldu

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Kuzyaka bölgesi Koçcağız mevkisi ile İhsangazi ilçesine bağlı Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ekiplere haber vermesi sonrası bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında olan ormanlık alandaki yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Koçcağız mevkiindeki yangına ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öngörülüyor.

Öte yandan, bugün Kastamonu'nun İhsangazi ve Araç ilçelerinde çıkan 4 orman yangınından 3'ü Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.