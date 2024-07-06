Kastamonu'da 12 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da 12 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kastamonu'da üç aracın karıştığı ve biri ağır olmak üzere, iki çocuk dahil toplam on iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, güvenlik kameralarına yakalandı.

Feci kaza kamerada

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Ağlı kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu yönüne doğru ilerleyen Erol Mut yönetimindeki 34 BND 79 plakalı Toyota marka otomobil, Numan Kale'nin kullandığı 18 BH 887 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı ve bu çarpışmanın ardından Sadık Temur'un kullandığı 34 TJ 4962 plakalı Tofaş marka otomobil de kazaya karıştı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından, kazada yaralanan ve aralarında iki çocuğun da olduğu Sadık Temur, Fatma Oral, Cemile Çalış, Sebahat Temur, Numan Kale, Hatice Sevindik, Ahsen Kale, Ömer Faruk Kale, İhsan Kale, Şennur Kale, Erol Mut ve Muhammet Fatih Mut'un yaralandığı belirlendi. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer yandan, meydana gelen kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, Kastamonu yönünde ilerlemekte olan Erol Mut idaresindeki 34 BND 79 plakalı otomobilin, Ağlı kavşağında önce Numan Kale'nin kullandığı 18 BH 887 plakalı otomobile, sonra da Sadık Temur'un kullandığı 34 TJ 4962 plakalı otomobile çarptığı görülüyor.

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