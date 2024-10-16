Kastamonu'da eşini öldüren polis memuru adliyede

Olay, dün akşam saatlerinde Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ender Telli ile eşi Burçin Sevgi Telli arasında tartışma çıktı. Tartışmada polis memuru Ender Telli, beylik tabancası ile eşi Burçin Sevgi Telli'ye ateş etti. 1 çocuk annesi Burçin Sevgi Telli, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan polis memuru Ender Telli, karakoldaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Burçin Sevgi Telli'nin ise bugün memleketi Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.