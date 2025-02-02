Kastamonu'da feci kaza: Virajı alamayan otomobil takla attı: Anne ve çocuk yaralı

Kaynak: İHA

Kastamonu'da virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu anne ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, virajı alamayan bir otomobilin takla atması sonucu anne ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Öznur Ç. idaresindeki 37 HN 401 plakalı Fiat marka otomobil, virajı alamayarak takla attı.

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Kazada, sürücü Öznur Ç. ve yanında bulunan 5 yaşındaki çocuğu M.L.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Takla atan otomobil ise olay yerine gelen ekip ve vatandaşlar tarafından düzeltildi ve daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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