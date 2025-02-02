Kastamonu'da feci kaza: Virajı alamayan otomobil takla attı: Anne ve çocuk yaralı

Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, virajı alamayan bir otomobilin takla atması sonucu anne ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Öznur Ç. idaresindeki 37 HN 401 plakalı Fiat marka otomobil, virajı alamayarak takla attı.

Kazada, sürücü Öznur Ç. ve yanında bulunan 5 yaşındaki çocuğu M.L.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takla atan otomobil ise olay yerine gelen ekip ve vatandaşlar tarafından düzeltildi ve daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.