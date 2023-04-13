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Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:15
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Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
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İHA’nın haberine göre, kaza, Tosya ilçesi il merkezi 100. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 37 EU 201 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 37 KK 964 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücülerinden C.Y. ile aynı araçta bulunan B.D. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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