Kastamonu’da kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu. Güne karla uyanan şehir merkezi havadan görüntülendi.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini il merkezinde de sürdürdü. Sabah saatlerine kadar yağan kar ile Kastamonu il merkezi beyaza büründü. Güne karla uyanan vatandaşlar ise araçlarının üzerini ve evlerinin önünü temizledi. Kar yağışı kent merkezinde ara ara etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı bölgelerde de etkili olan kar yağışının gün boyunca, ara ara devam etmesi bekleniyor. Beyaza bürünen Kastamonu il merkezi dron ile havadan görüntülendi.

Vatandaşlar ise kar yağışının kendilerini sevindirdiğini söyledi.