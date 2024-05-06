Kastamonu'da köprü altında başı kesilmiş ceset bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

Olayı değerlendiren jandarma ekipleri, su kanalının altında bulunan cesedi keşfetti ancak cesedin baş kısmına henüz ulaşılamadı.

İhbar üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş bir aracın yakınında cesedi buldu.

Cesedin, Araç ilçesi İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olan A.Y.’ye ait olduğu tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği otopsi incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

Jandarma ekipleri, iz takip köpeği ve komando birliklerinin de desteğiyle su kanalında bulunan cesedin kayıp baş bölgesini bulmak için aramalarını sürdürüyor.