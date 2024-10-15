Kastamonu'da otomobil alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Kastamonu'da otomobil alevlere teslim oldu

Kastamonu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, İsmail Bey Mahallesi İmaret Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan Fiat marka otomobilde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilden geriye iskeleti kaldı.

Otomobil çekici yardımı ile caddeden kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Florlu sera gazları düzenlemesi Resmi Gazete'de
Florlu sera gazları düzenlemesi Resmi Gazete'de
Tik Tok 'ünlüleri' yarışma programında buluştu
Tik Tok 'ünlüleri' yarışma programında buluştu
Mardin’de restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Süryani Çarşısı açıldı
restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Süryani Çarşısı açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Çorum'da cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi
Cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi