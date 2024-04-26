Kastamonu’da otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Özkan Palabıyık (29) yönetimindeki 37 LH 469 plakalı Fiat marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan R.E. idaresindeki 06 JUR 04 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Özkan Palabıyık ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Özge Palabıyık (29) ve 2 yaşındaki oğlu A.P. yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulans ekipleri tarafından yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen sürücü Özkan Palabıyık hayatını kaybetti.

Yaralı eşi Özge Palabıyık ve oğlu A.P.'nin ise durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.