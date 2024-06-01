Kastamonu’da otomobil şarampole uçtu

Kaynak: İHA
Kastamonu’da otomobil şarampole uçtu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

İnebolu-Kastamonu karayolu Çuha Doruğu mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 06 BK 0315 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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