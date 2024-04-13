Kastamonu’da otomobil takla attı. 2 kişi yaralandı

Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre bayram tatili için gittikleri memleketlerinden dönen T.U yönetimindeki 34 PT 709 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.

Kazada sürücü ve K.U. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı