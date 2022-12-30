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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kastamonu'da bir otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 12:41
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Kastamonu'da otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya-Kastamonu karayolu Çiftlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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