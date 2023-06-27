Kastamonu’da sarımsak tarlasına yıldırım düştü: 2 ölü

Kastamonu Taşköprü'de sarımsak tarlasında çalışan 2 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu’da sarımsak tarlasına yıldırım düştü: 2 ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasına yıldırım düştü, iki işçi hayatını kaybetti.

Yavuç köyü mevkisinde sarımsak tarlasında çalışan Hikmet Şen ile Salim Demir'e yıldırım isabet etti.

Annesi ve komşusuna yıldırım isabet ettiğini gören Hakkı Şen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hakkı Şen, yıldırım isabet eden iki kişiyi traktörle tarladan köy yoluna kadar çıkardı. Servis ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şen ve Demir'in cenazeleri incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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