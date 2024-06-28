Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Olay, caddede karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden meydana geldi. Kavgada 18 yaşındaki Özgür Uzun ve 25 yaşındaki S.A.U. isimli kişiler yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak Özgür Uzun, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. S.A.U.'nun tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Olayın ardından yakınları sinir krizi geçiren şahıslar, olay yerine gelen polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili incelemelerde bulunuyor ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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