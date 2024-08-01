Kastamonu'da silahlı saldırgan paniği

Kaynak: İHA
Kastamonu'da silahlı saldırgan paniği

Kastamonu'da iki kişiyi silahla yaralayan ve ardından bir evde saklanmaya çalışan zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kastamonu’nun İnönü Mahallesi, Afşin Sokak’ta kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, silahla iki kişiyi yaraladıktan sonra etrafa ateş açtı. Olayın ardından çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.
Şüpheli, bir eve girerek saklandığı sırada, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri almaya başladı. İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, zanlıyı yakalama çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

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