Kastamonu’da taksi şoförünü bıçaklayıp başına kazmayla vurdu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde taksi şoförlüğü yapan, aynı zamanda da bir kafe işleten Niyazi G., yanında çalışan E.B. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., karnından bıçakladığı Niyazi G.’nin baş bölgesine de kazmayla vurdu.

Ağır yaralanan Niyazi G., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Baş bölgesine saplanan kazma çıkarılan Niyazi G.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

E.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.