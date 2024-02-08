Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan S.Ç. isimli bir şahsın üzerinde ve evinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3,5 gram esrar, 0,70 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içinde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklandığı öğrenildi.