Zehir tacirlerine yönelik operasyon: 1 gözaltı

Kastamonu’da zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı.

İHA’nın haberine göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir ikamette arama yapıldı. Aramada 91 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.