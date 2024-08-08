Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla suçüstü yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmaları çerçevesinde, Tosya ilçesinde 3 kişinin adreslerine baskın düzenledi. Operasyonlarda şüphelilerin üst ve ikametlerinde arama yapıldı. E.K. isimli şahısın üstünde 141 adet sentetik ecza hapı, F.C. isimli kişinin evinde 57 gram kannabinoid, İ.D. isimli kişinin üstünde ise 61 adet sentetik ecza hapı ve 20 gram kannabinoid ele geçirildi.

aw263680-03-1.jpg

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına şahıslar işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan E.K. ve İ.D. tutuklanırken, F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

aw263680-02-1.jpg

aw263680-01-1.jpg

Son Haberler
AVM'de yarım kalan yemekleri yediğini iddia etti Video
AVM'de yarım kalan yemekleri yediğini iddia etti
Edirne'de tren istasyonu şantiyesinde çıkan yangın! Yerel Haberler
Edirne'de tren istasyonu şantiyesinde çıkan yangın!
Manisa semalarında SpaceX'in Starlink uyduları heyecan yarattı Gündem
Manisa semalarında SpaceX'in Starlink uyduları heyecan yarattı
Borsa'da 2 hisseye el konuldu. Yatırımcılar neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Borsa'da 2 hisseye el konuldu. Yatırımcılar neye uğradığını şaşırdı
Kursk bölgesindeki çatışmalar 3 gündür devam ediyor Dünya
Kursk bölgesindeki çatışmalar 3 gündür devam ediyor
Sürüş uzmanı araçla zor yerlerden çıkmanın püf noktalarını verdi Video
Sürüş uzmanı araçla zor yerlerden çıkmanın püf noktalarını verdi
Eda Erdem itiraf etti Spor
Eda Erdem itiraf etti