Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmaları çerçevesinde, Tosya ilçesinde 3 kişinin adreslerine baskın düzenledi. Operasyonlarda şüphelilerin üst ve ikametlerinde arama yapıldı. E.K. isimli şahısın üstünde 141 adet sentetik ecza hapı, F.C. isimli kişinin evinde 57 gram kannabinoid, İ.D. isimli kişinin üstünde ise 61 adet sentetik ecza hapı ve 20 gram kannabinoid ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına şahıslar işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan E.K. ve İ.D. tutuklanırken, F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.