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Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu

Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis, etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:54
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Kastamonu’da yoğun sis

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu
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Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis etkili oldu. Öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren yoğun sis sebebiyle, Küre Dağları, Ilgaz Dağı geçişinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yoğun sis sebebiyle sürücüler sürücüler de zor anlar yaşadı. Buzlanma riski ve yoğun sis sebebiyle sürücüler, hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli bir şekilde ilerlemeleri noktasında uyarılarda bulundu.


(Kaynak: İHA)

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