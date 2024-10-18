Kastamonu’daki kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’daki kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yola hazırlıksız çıkan sürücüler Devrekani-Bozkurt karayolu, İnebolu-Kastamonu karayolu, Ağlı-Cide karayolunda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar kar yağışı sebebiyle yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgede kar temizleme çalışması yaptı. Yağışın etkisini yitirmesi ve ekiplerin çalışmalarının ardından yollardaki trafik akışı normale döndü.

Kastamonu’daki kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

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