Kastamonu’daki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kastamonu’daki kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Kastamonu’da Tofaş marka otomobilin yön tabelasının direğine çarptı. Kaza sonucu 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, B.Y. yönetimindeki 37 BE 897 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yön tabelasının direğine çarptı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü B.Y. ile eşi O.Y ve çocukları A.B.Y. ve Efecan Yeler yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 6 yaşındaki Efecan Yeler, hastenede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanede tedavileri sürüyor.

Yeler’in cenazesi, Sinop’un Vezirköprü ilçesinde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Yenidüzce Güney Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

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