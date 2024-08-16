Kastamonu'daki tekne faciası! Kaybolan 3 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı

Gideros Koyu’nun 2 mil açığında batan “Maviş” isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan’ın bulunması için başlatılan çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri katılıyor.

HAVA ŞARTLARI ENGELİ

Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden 6 dalgıç polis ile Bartın Emniyet Müdürlüğünden polis kontrol botu ve 4 polis gemi personeli de sabah saatlerinde sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) ile arama yaptı. Helikopter ve AFAD ekiplerinin drone ile arama yaptığı çalışmalara zaman zaman hava şartları nedeniyle ara veriliyor.

İKİNCİ CESET DE BULUNDU

Çalışmalar kapsamında kaybolanlardan Esmanur Gülcan’dan sonra Hülya Mütevelli’ye ait olduğu değerlendirilen ikinci ceset de bulundu. Cide açıklarında ulaşılan ve Gideros Koyu’ndan ekiplerce çıkarılan cesetler, kimlik tespit çalışmaları için Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 KİŞİNİN BULUNDUĞU FİBER TEKNE BATMIŞTI

Kastamonu’nun Cide ilçesi Gideros Koyu’nun 2 mil açığında, 11 Ağustos’ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik “Maviş” isimli fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle batmıştı.

Denizden gelen sesler üzerine yakındaki balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış ve kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.