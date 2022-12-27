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Kastamonu’da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 09:04
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Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetlenen kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar köylerde 80 santimetreye ulaştı.

Kapanan kar nedeniyle kapanan 13 köy yolunun 5’i Ağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. Sekiz köy yolunda ise ekiplerin çalışması sürüyor.

ELEKTRİK YOK

Kar nedeniyle elektrik tellerinin kopması yüzünden ilçenin büyük bir bölümüne elektrik verilemiyor. Ekipler, elektrik kesintisini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmalarının başladığını anlatan Ağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Yalçın,“On üç köy yolumuz kapandı, şu anda 5’ini açtık. Çalışmalarımıza taşımalı öğrencilerimiz için grup yollarında başladık. Hasta telefonları gelirse oraya yöneliyoruz. Şu anda yolu kapalı olan Akdivan köyünde bir metrenin üzerinde kar olduğu söyleniyor. Bulunduğumuz yerde ise kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetre. İki günde, kapanan yerleri açmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

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