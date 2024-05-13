Kastamonu'nun siyezi Orta Doğu pazarına açılacak

Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen 9 kişilik ekip, İhsangazi ilçesinde siyezle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillenen siyez buğdayının tohumunu ve taş değirmende öğütülen siyezi değerlendiren ekip, siyez tarlasını da gezintiye çıktı.

Siyezden üretilen ürünleri de tadan ekip, daha önce Avrupa ülkelerinden temin ettikleri siyezi Türkiye'den almak için çalışmalara başlayacak.

Kuveyt'ten gelen Meena Kadhimi, gazetecilere yaptığı açıklama kapsamında, siyezle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İhsangazi ilçesine geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Kadhimi, "Siyez ve diğer tohumlarla ilgili çalışmalarımız var. Burayı keşfettiğimiz için çok mutluyuz." Değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları çalışma neticesinde orijinal siyezin Türkiye'de olduğunu belirlediklerini söyleyen Kadhimi, "Siyezi daha önce Avrupa ülkelerinden temin ediyorduk. Burayı keşfettikten sonra fikir değiştirdik. Bundan sonraki süreçte Kastamonu İhsangazi ilçesinden temin etmeye karar verdik." Dedi.

Siyez üreticisi Yasin Ciğerci ise siyez buğdayını Türkiye'nin her yerinde tanıttıklarını belirtti.

Siyezi ekerken ilaç ve gübre kullanmadıklarını ifade eden Ciğerci, "Siyezin ana vatanı İhsangazi. İhsangazi için de bizim için de çok önemli bir gün. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün olacak." İfadelerini kullandı.