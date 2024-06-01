Kastamonuspor 90 dakikada 100 binlik oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kastamonu'da gerçekleşen Iğdır FK maçındaki taraftar olayları ve uygunsuz tezahüratlar sebebiyle GMG Kastamonuspor'a yaptırım uyguladı.

Kurulun açıklamasına göre:

• GMG Kastamonuspor, 27 Mayıs 2024 tarihinde oynanan TFF 2. Lig Play-off maçında taraftarlarının sebep olduğu olaylar nedeniyle iki resmi maçını seyircisiz oynama ve 56 bin TL para cezasına çarptırıldı.

• Aynı maçta, GMG Kastamonuspor'un merdiven boşluklarını boş bırakmaması ve bu durumun sezon içinde ikinci kez tekrarlanması sebebiyle 33 bin 600 TL para cezası verildi.

• Ayrıca, taraftarların kötü tezahüratları nedeniyle ve bu durumun sezon içinde altıncı kez tekrarlanması üzerine bir resmi maçını seyircisiz oynama ve 21 bin TL para cezası kararı alındı.