Kastamonu'ya şiddetli yağış uyarısı

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'nun kuzeybatısında beklenen kuvvetli sağanak yağış sebebiyle yaşanan olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış tahmininde bulunduğu Kastamonu'da beklenen sağanak yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli bir şekilde etkili olması bekleniyor. Yapılan tahminin ardından Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzeybatısında (Cide-İnebolu-Şenpazar-Azdavay-Pınarbaşı) 1 Ekim saat 06.00/2 Ekim saat 12.00 periyotları arası şiddetli, yer yer aşırı yağış beklendiğinden ani sel heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.