Katalonya’da kuraklık alarmı: 24 kasabada su kısıtlaması

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bu kasabalarda tarım ve sanayide su kullanımı büyük ölçüde kısıtlanırken, yüzme havuzu, bahçe ve park sulaması da yasaklandı.

İçme suyu etkilenmeyecek

Katalonya Su Dairesi Direktörü Samuel Reyes, acil durum kapsamında getirilen kısıtlamaların, tarımsal ve endüstriyel su kullanımında uygulanacağını, içme suyunu etkilemeyeceğini söyledi. Su Dairesinden yapılan açıklamada, Katalonya’daki toplam nüfusu 26 bine ulaşan 24 kasabayı etkileyecek önlemlerin, gelecek hafta yürürlüğe gireceği bildirildi. Kısıtlamaların getirileceği kasabalarda kişi başına düşen su miktarı günde 230 litreden, 200 litreye düşürülecek.

Katalonya en çok etkilenen bölgelerden biri

Katalonya, son iki yıldır İspanya’nın büyük bölümünü etkileyen kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri olurken, Ekolojik Geçiş Bakanlığı ülkedeki baraj ve su depolarının doluluk oranı ortalamasının yüzde 42 olduğunu açıklamıştı. Kuraklık nedeniyle tarım ve hayvancılıkta büyük zararlar yaşanırken, yangın riski de arttı. Katalonya’da bu yıl çıkan yangınlarla yaklaşık 5 bin hektarlık alan kül oldu.