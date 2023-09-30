Kuş Cenneti Bafra Gölü’nde korkunç görüntüler

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Son yıllarda azalan yağış miktarı ve artan buharlaşmayla birlikte Bafa Gölü’nde ciddi derece su kaybı yaşandı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuş türünün yaşam alanı olan ve bu yüzden ‘Kuş Cenneti’ olarak adlandırılan göl adeta cehenneme döndü.

İşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor. Kuş cenneti göl, bölgedeki köyler için de önemli bir geçim kaynağı.

HALK AVLANARAK KAZANÇ ELDE EDİYOR

Balıkçılığın geliştiği köylerde halk, yılan balığı başta olmak üzere birçok türü avlayarak kazanç elde ediyor. Büyük Menderes'in suyuyla beslenen Bafa'da, önceki yıllara göre yağışların azalması nedeniyle iklim değişikliğinin etkileri görülüyor.

“GÖLÜN HİDROLOJİSİ TAMAMEN DEĞİŞİYOR"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bafa Gölü’nün antik çağda Latmos Körfezi olarak anıldığını söyledi.

Özçelik, körfezin ağzının, Büyük Menderes'in getirdiği alüvyonlarla zamanla kapandığını ve Bafa Gölü’nün oluştuğunu anlattı.

Tarihi süreçte körfezin etrafındaki antik kentlerin önemini kaybettiğine dikkati çeken Özçelik, "Gelen sular Bafa Gölü’nün giriş ağzını kapayınca buradaki su dengesi de bir şekilde değişmiş oluyor. Gelen su artık içeriye giremiyor. Mevcut su dışarıya çıkabiliyor. Yağış miktarındaki azalmayla birlikte gölün hidrolojisi tamamen değişiyor" dedi.