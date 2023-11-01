Katar arabulucu oldu: Gazze'den tahliyeler başlayacak

Katar'ın arabuluculuğunda varılan anlaşma ile Gazze'deki ağır yaralılar ile yabancı pasaport sahiplerinin tahliyesi için Refah Sınır Kapısı açıldı.

KAYNAK: AA
Katar arabulucu oldu: Gazze'den tahliyeler başlayacak

Katar'ın arabuluculuğunda ve ABD'nin koordinasyonunda Mısır, İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşma kapsamında, yabancı pasaport sahiplerinin ve durumu ciddi olan bazı yaralıların abluka altındaki Gazze'den tahliyesi için sınır kapısı açıldı.

Abluka altındaki Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki ağır yaralıların Mısır'a geçişi için açıldı.

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GAZZE’DEKİ AĞIR YARALI FİLİSTİNLİLER TEDAVİ EDİLMEK ÜZERE MISIR'A NAKLEDİLECEK

Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze tarafına girdi.

Abluka altındaki bölgeye insani yardım malzemesi taşımak üzere Mısır'da bekleyen bazı tırlar da sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçti

Msır'ın Kahire Haberler (Al-QAhera News) kanalı da Mısır'dan yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralı 80 kişinin, Mısır'da tedavi edilmek üzere hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

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