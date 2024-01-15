Katar dev sevkiyatları durdurdu. Kızıldeniz krizi

Kızıldeniz’de yaşanan Yemen destekli Husi savaşçılarla ABD ve İngiltere donanması arasında yaşanan çatışmalar dünya ticaretine de yansıdı.

Katar yönetimi aldığı kararla, Babülmendep Boğazı'ndan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankerleri göndermeyi durdurdu.

Avrupa’nın en büyük ikinci LNG tedarikçisi olan Katar’ın en az 5 gemisi Cuma’dan bu yana durduruldu.

İsrail'e giden gemileri hedef alacaklarını Kasım ayında açıklayan Husiler, şimdiye kadar gaz taşıyan hiçbir gemiye saldırmamışlardı. Ancak Katar'ın bu duraklamasının, ABD ve Britanya'nın Yemen'deki Husi hedeflerini vurmasının ardından geldiği vurgulandı.

Katar ve ABD, Avrupa’nın en büyük iki LNG tedarikçisi konumundayken, Katar, geçen yıl Batı Avrupa tüketiminin yaklaşık yüzde 13'ünü karşıladı.