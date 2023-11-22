Katar istedi İsrail ile HAMAS ateşkes yaptı. Türkiye'nin esamesi bile okunmadı

Katar'ın arabulucu olmasıyla, İsrail hükümeti, Gazze’deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Hamas 50 İsrailliye karşılık 150 Filistinli’nin serbest bırakılacağını söyledi.

KAYNAK: AA
Katar istedi İsrail ile HAMAS ateşkes yaptı. Türkiye'nin esamesi bile okunmadı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu.

Hükümetin bu gece Gazze’deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, “Buna göre, kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı” belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail hükümeti ve ordusunun, “tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas’ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi’nden İsrail’e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği” vurgulandı.

İsrail hükümetinin açıklamasında, bırakılacak İsrailli esirlere karşı kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağına ve Gazze’ye insani yardımların girişine dair bir bilgi paylaşılmadı. İsrail’e göre, Gazze Şeridi’nde Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

HAMAS: 50 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ 150 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır’ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi. Anlaşmaya göre, “50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı”, bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi’ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi’nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi’nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi’nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi. Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.

ARABULUCU ÜLKE KATAR’DAN AÇIKLAMA

Katar yönetimi, “İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın” ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını açıkladı

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