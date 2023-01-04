Beşiktaş'ta Saiss dönüyor. Katar'da sakatlanmıştı

Beşiktaş, Kasımpaşa mücadelesi öncesi Rachid Ghezzal dışında tam kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Dünya Kupası'ndan sakat dönen Romain Saiss'in de önceki günkü idmanla birlikte takıma katılması, teknik heyeti bir hayli memnun etmişti.

Fanatik'in haberine göre Ghezzal'in, Mart ayının ilk haftasında sahalara dönme ihtimali bulunurken, Saiss'in ise bir aksilik olmaması halinde Kasımpaşa karşısında 11'de olacağı konuşuluyor.