Katar seçim jesti olarak binaları Erdoğan’ın fotoğrafı ile ışıklandırdı.

Doha'nın Lusail bölgesinde yer alan Al Jaber kuleleri, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan sonuçları ortaya çıkmaya başladıkça, yarışı önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı ile ışıklandırıldı.

Al Jaber kuleleri, 400 metrelik çatı yüksekliği ve 437 metrelik anten yüksekliği ile Katar'ın en yüksek binası olması planlanan süper yüksek bir gökdelendir.

Proje, Sama Dubai tarafından geliştirilmekte ve Al-Habtoor ve Al Jaber ortak girişimi tarafından inşa edilmektedir. Kuleler, 7.000 metrekarelik bir perakende alanı, 225 odalı beş yıldızlı bir otel, ofis alanı ve lüks daireler içerecektir.