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Fas'ın tarihi zaferinin gizli kahramanı. Katar’da 4 maçta hiçbir rakip ona gol atamadı

Dünya Kupası'nda Fas'ın gizli kahramanı: Yassine Bounou

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 10:37
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Katar’da 4 maçta hiçbir rakip ona gol atamadı. Fas'ın tarihi zaferinin gizli kahramanı

Fas'ın tarihi zaferinin gizli kahramanı. Katar’da 4 maçta hiçbir rakip ona gol atamadı
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Dünya Kupası’nda İspanya’nın arkasından Portekiz’i de eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımının kalecisi Yasin Bono şu anda kadar hiçbir rakip oyuncudan gol yemeyerek inanılmaz bir başarı elde etti ve Fas’ın zaferinin baş mimarı oldu.

Katar’da Hırvatistan, Kanada, İspanya ve Portekiz maçlarında forma giyen  Bono,  sadece Kanada karşısında takım arkadaşı Nayef Aguerd’ın kendi kalesine attığı gole boyun eğmek zorunda kaldı.

Son Portekiz maçında  yüzde 70 pas isabeti ve yüzde 55 uzun top isabeti oranlarıyla maçın adamı seçilen  Bono 31 yaşında ve 1.92 boyunda.

3 yıldır  La Liga'da Sevilla’da Sevilla’da forma giyen  daha önce  İspanyol takımları Atletico Madrid, Zaragoza ve Girona’da da oynadı.

Yasin Bono’nun La Liga'da Real Valladolid'e karşı kendi attığı bir son dakika golü de var.

Faslı kaleci, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda da forma giymişti. 

Milli takım için doğduğu ülke olan Kanada için oynama seçeneği varken, atalarının yurdu Fas’ı seçmesi Afrika’da büyük takdir toplamıştı.

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