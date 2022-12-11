Fas'ın tarihi zaferinin gizli kahramanı. Katar’da 4 maçta hiçbir rakip ona gol atamadı

Dünya Kupası’nda İspanya’nın arkasından Portekiz’i de eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımının kalecisi Yasin Bono şu anda kadar hiçbir rakip oyuncudan gol yemeyerek inanılmaz bir başarı elde etti ve Fas’ın zaferinin baş mimarı oldu.

Katar’da Hırvatistan, Kanada, İspanya ve Portekiz maçlarında forma giyen Bono, sadece Kanada karşısında takım arkadaşı Nayef Aguerd’ın kendi kalesine attığı gole boyun eğmek zorunda kaldı.

Son Portekiz maçında yüzde 70 pas isabeti ve yüzde 55 uzun top isabeti oranlarıyla maçın adamı seçilen Bono 31 yaşında ve 1.92 boyunda.

3 yıldır La Liga'da Sevilla’da Sevilla’da forma giyen daha önce İspanyol takımları Atletico Madrid, Zaragoza ve Girona’da da oynadı.

Yasin Bono’nun La Liga'da Real Valladolid'e karşı kendi attığı bir son dakika golü de var.

Faslı kaleci, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda da forma giymişti.

Milli takım için doğduğu ülke olan Kanada için oynama seçeneği varken, atalarının yurdu Fas’ı seçmesi Afrika’da büyük takdir toplamıştı.