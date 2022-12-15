Dünya Kupası'nda bütün forma numaraları gol attı. Kaleci dahil

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Turvuva boyunca tüm forma numaraları gol attı.

13 – Enner Valencia (Ekvador)

Eski West Ham ve Everton forvet oyuncusu, turnuvanın ilk iki golünü Katar'a karşı oynanan açılış gecesi galibiyetinde attı.

Ayrıca: Eric Maxim Choupo-Moting

22 – Jude Bellingham (İngiltere)

Ayrıca: Denzel Dumfries, Theo Hernandez

17 – Bukayo Saka (İngiltere)

Ayrıca: Ao Tanaka, Yeltsin Tejeda

10 – Raheem Sterling (İngiltere)

İngiltere'nin İran'ı 6-2'lik galibiyeti altı farklı sayıyı işaretledi ve Sterling'in geleneksel bire 11 setlerinden birini giyen ilk golcüsü oldu.

Ayrıca: Lionel Messi, Salem Al Dawsari, Kylian Mbappe, Marco Asensio, Andre Ayew, Vincent Aboubakar, Christian Pulisic, Wahbi Khazri, Serge Gnabry, Giorgian De Arrascaeta, Neymar

9 – Mehdi Taremi (İran)

Gol atmanın demokratik doğasına rağmen, dokuz ve 10 numaralar geleneksel sıralamadaki yerlerini koruyorlar ve dokuz numaralar şu anda 13 gol atarak 12'ye ve 28 gol atarak 23'e çıkıyor. 10 Numaralar Messi ve Mbappe, her biri beşer golle , Pazar günkü finalde dört gollü dokuz numara Olivier Giroud ve Julian Alvarez ile Altın Ayakkabı ödülü için mücadele edecek.

Ayrıca: Olivier Giroud, Gavi, Richarlison, Boulaye Dia, Mohammed Muntari, Robert Lewandowski, Andrej Kramaric, Niclas Fullkrug, Aleksandar Mitrovic, Cho Gue-sung, Julian Alvarez, Harry Kane

11 – Marcus Rashford (İngiltere)

Ayrıca: Gareth Bale, Saleh Al Shehri, Ferran Torres, Joao Felix, Osman Bukari, Hwang Hee-chan

7 – Jack Grealish (İngiltere)

Ayrıca: Alvaro Morata, Breel Embolo, Cristiano Ronaldo, Lovro Majer, Mathew Leckie, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Lucas Paqueta

8 – Cody Gakpo (Hollanda)

PSV Eindhoven forveti, Oranje'nin grup maçlarının üçünde de skoru açtı.

Ayrıca: Ritsu Doan, Bruno Fernandes, Remo Freuler, Jordan Henderson, Paik Seung-ho, Aurelien Tchouameni

14 – Davy Klaassen (Hollanda)

Ayrıca: Adrien Rabiot, Zakaria Aboukhlal, Marko Livaja

21 – Tim Weah (Amerika Birleşik Devletleri)

Ayrıca: İlkay Gündoğan, Dani Olmo, Jean-Charles Castelletto, Frenkie de Jong, Ricardo Horta

23 – Craig Goodwin (Avustralya)

Ayrıca: Michy Batshuayi, Ramin Rezaeian, Moises Caicedo, Xherdan Shaqiri

18 – Takuma Asano (Japonya)

Ayrıca: Ismaila Sarr, Dusan Vlahovic

19 – Carlos Soler (İspanya)

Ayrıca: Famara Diedhiou, Alphonso Davies, Youssef En-Nesyri, Kim Young-gwon, Haji Wright, Wout Weghorst

15 – Rafael Leao (Portekiz)

Ayrıca: Roozbeh Cheshmi, Mitch Duke

20 – Cheikh Dieng (Senegal)

Kadro listesinin çok aşağılarında, 20 numaralar yine de sekiz farklı golcüsü olan prestijli dokuz, 10 ve yedi numaralarının arkasında yer alıyor.

Ayrıca: Piotr Zielinski, Sergej Milinkovic-Savic, Mohammed Kudus, Phil Foden, Alexis Mac Allister, Henry Martin, Vinicius Jr.

6 – Andreas Christensen (Danimarka)

Ayrıca: Romain Saiss

24 – Enzo Fernandez (Arjantin)

Ayrıca: Luis Chavez, Fernandez (kendi kalesine gol)

4 – Keysher Fuller (Kosta Rika)

Ayrıca: Mohammed Salisu, Ivan Perisic

2 – Strahinja Pavloviç (Sırbistan)

Şimdiye kadar sadece bir golcünün olduğu beş sayıdan biri, bir numarayı içeren bir liste.

5 – Casemiro (Brezilya)

Ayrıca: Nayef Aguerd (kendi kalesine gol), Raphael Guerreiro, Manuel Akanji

3 – Kalidou Koulibaly (Senegal)

Ayrıca Pepe

1 – Manuel Neuer (Almanya , kendi kalesine gol)

Bayern Münih stoperinin Kosta Rika'ya karşı yaşadığı talihsiz an, maç kağıdına en beklenmedik sayıları ekledi.

25 – Daizen Maeda (Japonya)

26 – Goncalo Ramos (Portekiz)

Benfica'lı genç, son 16'da Cristiano Ronaldo'nun yerini alarak İsviçre'ye hat-trick yaparak dramatik bir etki yarattı.

Ayrıca: Nahuel Molina

16 – Bruno Petkoviç (Hırvatistan)

12 – Randal Kolo Muani (Fransa)

Petkoviç'in çeyrek final vuruşu, işaretlenecek sadece 12 numarayı bıraktı ve Kolo Muani, Fas'a karşı yedek olarak ilk dokunuşunu yaptı.