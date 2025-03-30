Katar'daki Türkler bir araya geldi

Kaynak: AA
Katar'daki Türkler bir araya geldi

Katar'da yaşayan Türkler, başkent Doha'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen programda bayramlaştı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun davetiyle düzenlenen programa, Katar Türk Okulu öğretmen ve öğrencileri, Doha Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri ve şehirde yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Göksu, misafirlerini tek tek karşılayarak bayramlarını kutladı.

Göksu, Ramazan Bayramı'nın Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, bayramların aileleri bir araya getirme ve birlik olma hususundaki önemine işaret etti.

Misafirlere Türk mutfağından lezzetlerin sunulduğu programda çocuklar için çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenlendi.

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