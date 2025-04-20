Katargate Skandalı derinleşiyor: Oklar Netanyahu'yu gösteriyor

Dostri’nin, Feldstein’ın tutuklanmadan önceki altı ay boyunca başbakanlıkta çalışmadığı yönündeki açıklamaları, Feldstein’ın hukuk ekibi tarafından yalanlandı. Avukatlar Oded Savoray ve Sion Hausman, Feldstein’ın diplomatik ve güvenlik meselelerinde resmi görevli olarak çalıştığını ve bu durumu kanıtlayan “binlerce mesaj ve somut delil” bulunduğunu belirtti.

“DAĞ GİBİ KANIT VAR”

Avukatlar, Feldstein’ın görev yaptığı dönemde üstlerinden talimat aldığına dair çok sayıda yazışmanın kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini, ayrıca fiziksel olarak başbakanlık binasında sıkça bulunduğuna dair belgelerin de mevcut olduğunu açıkladı. Feldstein’ın tüm diplomatik ve güvenlik faaliyetlerinin, doğrudan başbakana ve onun yetkilendirdiği personele bağlı şekilde yürütüldüğü savunuldu. Avukatlar, Dostri’nin açıklamalarını “panik içinde yapılmış ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik” olarak değerlendirdi.

SÖZCÜ DOSTRİ’DEN SAVUNMA

Omer Dostri ise Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Feldstein’ın başbakanlıkta sadece birkaç ay çalıştığını ve güvenlik kontrolünü geçemediği için görevden ayrıldığını ileri sürdü. Dostri, Feldstein’ın daha sonra gazetecileri bilgilendirmeye devam etmiş olsa bile bunu resmi bir sıfatla değil, kişisel inisiyatifiyle yaptığını iddia etti. Ayrıca, kendisinin hiçbir güvenlik toplantısında Feldstein’la karşılaşmadığını da sözlerine ekledi.

KATARGATE SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

Katargate skandalı, Feldstein ile birlikte Netanyahu’nun başka bir danışmanı olan Jonatan Urich’i de içeriyor. Her iki isim, Katar yanlısı bir lobi firmasıyla çalıştıkları, yabancı bir ajanla bağlantıya geçtikleri ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya. İddialara göre, İsrail ile Hamas arasındaki rehine görüşmelerinde arabulucu rolünü güçlendirmek isteyen Katar lehine medya manipülasyonları gerçekleştirildi. Bu içeriklerin, başbakanlık kaynaklı gibi gösterilerek medyaya servis edildiği öne sürüldü.

İDDİALARIN UCU NETANYAHU’YA DOKUNUYOR

Polis, soruşturma kapsamında Netanyahu ile de görüşme yaptı ancak Başbakan henüz resmi bir şüpheli değil. Netanyahu, tüm iddiaları reddediyor. Skandala adı karışan üçüncü bir danışman olan Yisrael Einhorn’un ise şu anda Sırbistan’da bulunduğu ve ifadesine başvurulmak istendiği belirtildi. Ayrıca, Feldstein ve Urich’in ortak sorgusu sırasında fiziki gerginliğe varan bir tartışma yaşandığı da medyaya yansıdı.

GİZLİ BELGELER ALMANYA’YA SIZDIRILMIŞTI

Katargate soruşturmasından önce de Eli Feldstein hakkında ciddi suçlamalar vardı. 2024 yılında, Bild gazetesine gizli IDF belgeleri sızdırmak ve devlet güvenliğini tehlikeye atmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bu belgelerin, Netanyahu lehine kamuoyunu yönlendirmek amacıyla sızdırıldığı ileri sürülmüştü. Aynı dosyada Urich ve Einhorn’un da adı geçiyor.

İsrail'de iç güvenlik krizi: Gizli bilgileri sızdıran yetkili gözaltında

KATAR’IN ROLÜ TARTIŞMA YARATIYOR

Katar, Hamas’ın siyasi liderlerini barındırması ve Gazze’deki çatışmalar sırasında arabulucu rol üstlenmesi nedeniyle İsrail içinde uzun süredir tartışma konusu. Skandalın, Doha yönetiminin uluslararası imajını iyileştirme çabalarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. İsrail kamuoyunda Katar’ın rehine krizindeki rolü sıkça gündeme gelirken, bu sürece yönelik içeriden bilgi sızdırılması soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

GÖZLER YENİ GELİŞMELERDE

Feldstein ve Urich, ay başında çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsine alınmıştı. Soruşturmanın seyri, Netanyahu’nun yakın çevresine dair yeni detayları ortaya çıkarmaya devam ediyor. İsrail kamuoyu ise, devlet kademelerinde görevli kişilerin yabancı menfaatler doğrultusunda hareket etmiş olabileceği ihtimali karşısında büyük bir endişe içinde. Katargate dosyasının önümüzdeki haftalarda daha da genişlemesi bekleniyor.