Katar’ın İstanbul’da göz diktiği yer ortaya çıktı

Katar’ın İstanbul’da nereye göz diktiği ortaya çıktı. Katar Varlık Fonu’nun Galtaport’u satın almak için Ferit Şahenk ile görüştüğü öğrenildi.

Katar’ın İstanbul’da göz diktiği yer ortaya çıktı

Bloomberg'in haberine göre Ferit Şahenk, Katar Varlık Fonuyla Galataport satışını görüşüyor. Şahenk'in satıştan elde edeceği geliri kredinin kapatılmasında kullanması bekleniyor.

Ferit Şahenk’in Galataport’un satışı için Katar Varlık Fonu Qatar Investment Authority ile görüştüğü belirtiliyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Şahenk, Katar Varlık Fonu’nun Galataport’u satın alma konusundaki ilgisini ölçmek için Katar Yatırım Otoritesi’ne başvurdu.

Şahenk, inşası için 1,02 milyar Euro kredi kullandığı Galataport'un olası satışından elde edeceği geliri kredinin kapatılmasında kullanmayı planlıyor.

Galataport projesinin kısmen kredi ile finanse edildiğini ve Şahenk’in olası bir satıştan elde edilecek geliri bu borcu ödemek için kullanmayı planladığını belirten kişiler, görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceğini söylediler.

AÇILIŞI ERTELENMİŞTİ

Doğuş Grubu ve Bilgili Holding tarafından inşa edilen 1,7 milyar dolarlık kruvaziyer limanı Galataport gecikmelerle karşılaşmış ve 2021’de açılmıştı.

İstanbul Boğazı’nda 1,2 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olan limanın yılda ortalama 25 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon yolcu ağırlaması hedefleniyordu.

Doğuş, Bilgili ve Qatar Investment Authority konuya ilişkin Bloomberg’e yorum yapmadı.

İSTİNYE PARK’I SATMIŞLARDI

Bir zamanlar Türkiye’nin en zengin insanı olan Şahenk, Türkiye Garanti Bankası’ndaki hisselerini İspanyol BBVA’ya yaklaşık 5 milyar dolara sattıktan sonra otel, marina ve restoranlara büyük harcamalar yaptı.

Şahenk’in şirketi Doğuş Holding son birkaç yıldır nakit toplamaya ve borç yapılandırmasının bir parçası olarak bankalara verdiği taahhütleri yerine getirmeye çalışıyor.

Şirket, 2020 yılında İstanbul’daki alışveriş merkezi İstinye Park’ın yüzde 30 hissesini Katar Varlık Fonu’na satmıştı.

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