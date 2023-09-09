Katarlılar Verratti'de sona geliyor

Editör: Ufuk Cingöz

Transfer döneminde adı Galatasaray'la da anılan Paris Saint Germain'in (PSG) orta saha oyuncusu Marco Verratti'nin yeni takımı belli oluyor.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Katar'ın Al Arabi takımı, Verratti ile önümüzdeki haftaya kadar sözleşme imzalamayı hedefliyor. İtalyan oyuncunun henüz başkent Doha'ya gitmediği ancak Katar kulübünün, yıldız futbolcunun seyahat planlamasını yapmasını beklediği belirtildi.



Haberde, PSG ile 10 gün önce 45-50 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varıldığı, oyuncu tarafıyla ise son ayrıntıların müzakere edildiği ifade edildi.



2012 yılından bu yana Fransız kulübünde forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon 38 maçta 1 asist yaptı.