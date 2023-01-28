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Katarlıların aldığı ünlü yalıda restorasyon başladı

Katarlıların aldığı Boğaziçi’nın gözde yalılarından Şehzade Burhanettin yalısında restorasyon başladı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 12:19
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Katarlıların aldığı yalıda restorasyon başladı

Katarlıların aldığı ünlü yalıda restorasyon başladı
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Para Dergisi’nin haberine göre ünlü yalı, tarih boyunca farklı isimlerle de anıldı ancak son dönemde Erbilginler Yalısı olarak anılıyordu. İşte bu yalı, 2015 yılında Katarlı ünlü iş insanı Abdulhadi Mana A SH Al-Hajri’ye satıldı.

Tapu kayıtlarında yalının sahibi “Abdulhadi Mana A SH Al-Hajri’ye ait Dardanelles Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi” görünüyor. Katarlı iş insanına geçen gayrimenkulde Erbilginler Yalısı’nın yanı sıra iki ayrı köşk de bulunuyor.

El değiştiren gayrimenkul, toplam dört parselden oluşuyor ve Köybaşı Caddesi’nin her iki tarafında da yer alıyor.



TÜRKİYE’NİN EN PAHALI YALISI
Erbilgin ailesinin yaklaşık 10 yıldır internetten satışa sunduğu yalıya 100 milyon euro değer biçilmişti.

Türkiye’nin en pahalı yalısı unvanına sahip Erbilginler Yalısı, dünyanın en pahalı dördüncü pahalı evi olarak gösteriliyor.



"BARAJLAR KRALI"
Yalının son sahibi Sani Müfit Erbilgin, geçmişte “Barajlar Kralı” olarak tanınmış bir müteahhit.

Erbilgin’in 1970 yılında kurduğu ERG İnşaat şirketi; baraj, havaalanı, termik santral gibi altyapı çalışmaları ile endüstriyel tesislerin inşaat, imalat ve montaj işlerinde faaliyet gösteriyor.

Öğrenilen bilgiye göre, ünlü yalıda büyük bir restorasyon başladı. Restorasyon işini de ünlü konut firması Ege Yapı üstlendi. 



64 ODASI VAR
1880'lerde yaptırılan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı'nın ilk sahibi dönemin ünlü sarraflarından Varki Vartaks'tı. Vartaks ölünce 1887'de yalıyı Teşkilat- ı Umumiye Nazırı Ahmet Münir Paşa aldı. Yalı 1911'de 2. Abdülhamit tarafından oğlu Şehzade Burhanettin'e satın alındı.

Şehzade'nin boşandığı eşi Aliye Hanım, daha sonra 10 yıl daha yalıda oturdu. Osmanlılar göçünce 1923'te Mısırlı Ahmet İhsan Bey'e geçen yalı, “Mısırlılar Yalısı” olarak da biliniyor.



BOĞAZİÇİ'NİN EN UZUN RIHTIMINA SAHİP İKİNCİ YALISI
1946'da Ahmet İhsan Bey'in çocuklarına miras kalan yalıyı 1985'te Erbilginler satın aldı.

10 yıl boyunca yalıyı restore ettiren Erbilgin ailesi, yaz aylarında yalıyı kullanıyordu. Misafirhanesi ile birlikte toplam 64 odası olan yalının alanı 3.633 metrekare. Yalının ayrıca bir yüzme havuzu ve bir Türk hamamı da bulunuyor. Denize 60 metre rıhtımı olan yalı, Kıbrıslı Yalısı'ndan sonra Boğaziçi'nin en uzun rıhtımına sahip yalısı.

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Ali kınık
28.01.2023 12:30
Bu dünya gavurlara güzel biz öbür dünyayı hakedersek iyi  
 
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