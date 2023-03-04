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Katar'ın konteyner evleri İskenderun'a ulaştı

Katar'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere destek amacıyla gönderdiği 396 yaşam konteynerini taşıyan 2 gemi, İskenderun Limanı'na yanaştı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 20:19
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Yaşam konteynerleri Katardan İskenderun Limanına ulaştı

Katar'ın konteyner evleri İskenderun'a ulaştı
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Türk milleti büyük bir kenetlenme örneği sergilerken yurt dışından dost ülkeler de bu kenetlenmeye destek oluyor. Katar, Türkiye'ye depremzedelerin konaklaması için konteyner evler göndereceğini açıklamıştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesine görevlendirilen Kırklareli Valisi Birol Ekici, limanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen 2 büyük depremle sarsıldığını anımsattı.

"HATAY'A SEVK EDECEĞİZ"

Bölgede hayatın normale döndürülmesi için bu konteynerlerin çok önemli olduğunu anlatan Ekici, şöyle konuştu:

Katar sadece bu konteynerlerle değil, depremin olduğu andan itibaren 50 uçakla insani yardım ve arama kurtarma ekiplerini gönderdi.

Bölgemizde insanlarımızın hayat kalitesinin iyileştirilmesi ve yaşamın normale döndürülmesi için sürekli bize destek oldular.

Bunun için Katarlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Konteynerleri buradan Hatay'a sevk edeceğiz. Hatay'da altyapıları hazırlanmış durumda.

Bunların bağlantılarını yapıp derhal çadırlardan konteynerlere insanlarımızı nakledeceğiz. Kalıcı konutların teslimine kadar geçen sürede burada depremzedelerimizi misafir edeceğiz.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani de depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye yardımlarının süreceğini ifade etti.

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