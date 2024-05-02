Katie Price aşk hayatı hakkında ilk kez konuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Katie Price aşk hayatı hakkında ilk kez konuştu
Dünyanın önde gelen mankenlerinden ve son zamanların popüler şarkıcılarından Katie Price, oğlunun ve kendisinin son zamanlarda dünya magazin gündeminin baş köşesine oturan aşk hayatı hakkında The Katie Price Show'da açıklamalarda bulundu.

Eski Glamour modeli oğlunun dillere destan olan ilişkisini, kız kardeşi Sophie ile birlikte sunduğu The Katie Price Show adlı podcaste ele aldı.

Hayranların gönderdiği aşk ikilemleri konulu mesajları okuyup onlara yol gösterdikleri podcast sırasında, bir hayranın Katie Price'e yönelttiği "Oğlumun kız arkadaşının onun için uygun olmadığını biliyorum, çünkü bize karşı çok kaba ve çok huysuz, ona nasıl söylemeliyim?" sorusu üzerine ünlü manken kendi hayatından örnekler verdi.

Muhatabına oğlunun haytına müdahale etmemesi gerektiğini söyleyen Katie "Çünkü onlar aşık olduklarını düşündükleri için mükemmel olduklarına inanmış haldeler. İlk aşkını hatırla, bazen bir şey söylemeye değmez, sadece onlara bırak" diye konuştu.

Bu soru Katie'yi oğlu Junior ve yeni kız arkadaşı Jasmine Orr hakkında konuşmaya sevk etti. Katie "Ne kadar komik, Junior'ın yeni kız arkadaşını gördüm. Çok güzel, onu Celebs go Dating'de izlediğimi hatırlıyorum" diye konuştuktan sonra Sophie "Junior'ın yeni bir kız arkadaşı olduğunu bilmiyordum" diye araya girdi.

Katie tekrar söz alarak "Onunla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum, zaten babayla tanışmış" dedi. Bunun üzerine Sophie "Junior'dan büyük mü yoksa aynı yaştalar mı?" demesi üzerine Katie, "Kız 23 yaşında" dedi.

Katie sözlerine "Garip olan şu ki kız 23 yaşında ve oğlum ise 18... Bak, ilişkilerde her zaman yaş farkı olabilir, yaşlandıkça yaş farkının önemi kalmaz" diye devam ettikten sonra lafı kendi sevgilisine getirerek "Aramızda 13 yaş fark var ama sorun olmuyor. Hayat devam ettikçe yaş sadece bir sayıdan ibaret oluyor" diye konuştu.

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