Katie Price hayal gücüne yer tanımadı

46 yaşındaki ünlü isim, Londra'daki White Fox Boutique etkinliğinde ünlü isimlerin arasında yer alarak yepyeni yüz germe ameliyatının sonuçlarını sergiledi.
Katie, ünlülerle dolu partiye erkek arkadaşı JJ Slater olmadan giderek dedikodulara kapı araladı.
Küçük kıyafetiyle eleştiri yağmuruna tutulma riskini göze alarak meraklı bakışların arasından süzülerek geçip etti.
Katie aynı zamanda son yüz gerdirme ameliyetından sonra ilk defa kameralar karşısına geçti. Yıldız ismin hayranları, sosyal medya üzerinden ameliyatın "mükemmel görünüm kazandırdığı" yönünde paylaşımlarda bulundular.
Katie'nin gece için seçtiği mayo, eski modelin dövmelerinin alttan görünmesini sağlayan transparan bir etekle kombinlenmişti.