Katie Price hayal gücüne yer tanımadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Katie Price hayal gücüne yer tanımadı

Katie Price, katıldığı bir partiye neredeyse hiç görünmeyen siyah bir mayoyla katılırken görenlerin hayal gücüne yer bırakmadı.

46 yaşındaki ünlü isim, Londra'daki White Fox Boutique etkinliğinde ünlü isimlerin arasında yer alarak yepyeni yüz germe ameliyatının sonuçlarını sergiledi.

Katie, ünlülerle dolu partiye erkek arkadaşı JJ Slater olmadan giderek dedikodulara kapı araladı.

Küçük kıyafetiyle eleştiri yağmuruna tutulma riskini göze alarak meraklı bakışların arasından süzülerek geçip etti.

Katie aynı zamanda son yüz gerdirme ameliyetından sonra ilk defa kameralar karşısına geçti. Yıldız ismin hayranları, sosyal medya üzerinden ameliyatın "mükemmel görünüm kazandırdığı" yönünde paylaşımlarda bulundular.

Katie'nin gece için seçtiği mayo, eski modelin dövmelerinin alttan görünmesini sağlayan transparan bir etekle kombinlenmişti.

katie-price-attends-future-white-934294533.webp

katie-price-attends-future-white-934303326.webp

katie-price-attends-future-white-934303327.webp

katie-price-attends-future-white-934303563.webp

Son Haberler
Hesap sahte, ses kopya ama tuzak gerçek
Hesap sahte, ses kopya ama tuzak gerçek
Okulda çıkan yangın sonucu merdivenden düşen genç kız öldü
Okulda çıkan yangın sonucu merdivenden düşen genç kız öldü
Osmaniye'de terör propagandasına 2 tutuklama
Osmaniye'de terör propagandasına 2 tutuklama
Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbeden anne gözaltına alındı
Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbeden anne gözaltına alındı
İngiltere'nin kamu borcu arttı
İngiltere'nin kamu borcu arttı