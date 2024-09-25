Katil Diddy mi?

Dünyaca ünlü müzik yapımcısı Diddy'nin, 2018 yılında hayatını kaybeden eski partneri Kim Porter'dan olan dört çocuğu, annelerinin ölümüne dair ortaya atılan komplo teorilerinden rahatsız olduklarını dile getirdi. Quincy, Christian ve ikiz kardeşler Jessie ile D’Lila, sosyal medyada dolaşan ve babaları Diddy’yi suçlayan iddialara karşı ortak bir açıklama yaparak bu söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirttiler.

Çocuklar, Salı günü yayımladıkları açıklamada, annelerinin ölümünün zaten bilinen bir nedenle gerçekleştiğini ifade etti. Açıklamada, “Ölümünün nedeni uzun zamandır biliniyor, hiçbir suç unsuru yok” ifadelerine yer verdiler. Bilindiği üzere, Kim Porter'ın ölüm sebebi otopsi raporlarıyla da doğrulandığı üzere zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ancak son dönemlerde, özellikle Diddy’nin başına gelen yasal sorunlar ve kimliği belirsiz kişilerin sosyal medyada yayımladığı teoriler, Kim Porter’ın ölümünü tekrar gündeme getirdi. Porter'ın çocukları ise bu tür teorilerin kendilerini son derece üzdüğünü vurgulayarak, annelerinin mirasının bu komplo teorileriyle zedelenmesine karşı çıktılar.

AL B. SURE!'IN İDDİALARI VE KİTAP TARTIŞMASI

Diddy ile Kim Porter’ın çocukları, bir başka tartışmalı konuya daha değindi. Christian’ın biyolojik babası Al B. Sure! tarafından ortaya atılan teoriler, Kim Porter’ın öldürüldüğünü iddia ediyordu. Bu iddialar, kısa bir süre önce piyasaya çıkan "Kim’in Kayıp Sözcükleri: Diğer Tarafın Adalet Yolculuğu" adlı kitapla yeniden gündeme geldi. Kitapta, Kim Porter’ın Diddy ile ilişki yaşadığı dönemde tuttuğu günlük kayıtları bulunduğu iddia ediliyor. Ancak, Porter’ın çocukları bu kitap hakkında da net bir tavır sergiledi. Açıklamalarında, “Annemizin bir kitap yazdığı iddiaları tamamen yanlış. O bir kitap yazmadı ve bir el yazması olduğunu iddia eden herkes kendini yanlış tanıtıyor” dediler.

Çocuklar, annelerinin ölümünü ticari bir malzeme haline getiren kişilere karşı da oldukça sert ifadeler kullandı; “Hayatımızın en trajik olayını dünyanın bir gösteriye dönüştürmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz” diyerek, bu tür iddiaların ve komplo teorilerinin son bulmasını istediklerini belirttiler.

Ailenin, hem annelerinin anısına saygı duyulmasını hem de özel yaşamlarına müdahale edilmemesini talep etmesi, olayın farklı boyutlarıyla medya ve kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor. Annesiz büyümenin zorluklarını yaşayan çocuklar, bu süreçte aldıkları yara ve yas sürecini daha fazla büyütmek istemediklerini belirtiyorlar.

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ANNENİN MİRASINA SAYGI ÇAĞRISI

Porter’ın çocukları, bu trajik olayın ardından geçen yıllarda annelerinin kaybıyla mücadele etmeye devam ettiklerini belirterek, Kim Porter'ın anısına saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Özellikle sosyal medyada dönen söylentiler ve iddiaların, annelerinin mirasına zarar verdiğini ifade eden aile, bu teorilerin daha fazla yayılmamasını istedi. Açıklamalarında, “Korkunç komplo teorileri tarafından annemizin mirasının parçalanmasını istemiyoruz” diyerek, kamuoyuna bir kez daha mahremiyet talebinde bulundular.

Sonuç olarak, Kim Porter’ın çocukları, annelerinin ölümüne dair yapılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını ve bu iddiaların son bulması gerektiğini kesin bir dille ifade ettiler. Annenin ölümünün ardından ailesinin yaşadığı yas sürecinin saygıyla karşılanması ve bu konunun daha fazla sansasyonel hale getirilmemesi gerektiğine dikkat çeken çocuklar, bu zorlu süreçte mahremiyetlerine saygı duyulmasını bekliyorlar.